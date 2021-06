Italia-Libia: il ministro Giovannini ha incontrato il ministro libico Al Shahoubi

(FERPRESS) – Roma, 1 GIU – Si è svolto ieri pomeriggio l’incontro bilaterale tra il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e l’omologo libico, Muhammad Salem Al-Shahoubi che ha fatto seguito alla loro riunione con i rappresentati delle imprese italiane, svoltosi nella mattina alla Farnesina.

Il Ministro Giovannini ha ricordato come la presenza di alcune tra le più eccellenti e innovative imprese italiane manifesti l’interesse delle stesse a riprendere a lavorare in Libia. Sul fronte dell’aviazione civile, ha ribadito il ruolo chiave delle attività già intraprese da Enav e Enac con le controparti libiche nonché l’interesse e l’impegno a proseguire con rinnovato impulso la realizzazione del progetto dell’autostrada costiera. Il Ministro ha poi ricordato che l’esigenza di incoraggiare le imprese italiane a recarsi in Libia deve fondarsi su imprescindibili condizioni di sicurezza ed ha sottolineato come in Italia in tema di infrastrutture si stia innovando verso sistemi più sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale suggerendo che tale approccio diventi tema di cooperazione tra i due Paesi.

Da parte sua, il Ministro libico ha ribadito la disponibilità del governo ad accogliere le imprese che abbiano interesse a operare in Libia, ha ringraziato il Ministro Giovannini e la Farnesina per l’opportunità di incontro con le imprese italiane e si è detto molto interessato a lavorare sia alla ripresa dei progetti storici tra i due Paesi sia su nuove iniziative.

