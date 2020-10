Italferr riceve la Medaglia Città di Genova per costruzione del viadotto San Giorgio. A ritirare il riconoscimento l’AD Aldo Isi

(FERPRESS) – Roma, 13 OTT – Conferita a Italferr la Medaglia Città di Genova per aver concorso, con eccezionale impegno, nella costruzione del viadotto San Giorgio. Il riconoscimento, tributato alla società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, è stato consegnato presso il Teatro Carlo Felice dal Sindaco di Genova, Marco Bucci, all’Amministratore Delegato di Italferr, Aldo Isi.

