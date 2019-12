A Italferr il premio per The Year Infrastructure 2019 Conference BIM through Digital Twins

(FERPRESS) – Roma, 20 DIC – Il Gruppo FS Italiane, con Italferr, si è classificato primo nel mondo al concorso The Year Infrastructure 2019 Conference BIM through Digital Twins. Il premio, arrivato da Singapore a Roma, è stato consegnato dai manager Italferr all’amministratore delegato del Gruppo FS, Gianfranco Battisti, nella sede centrale di Ferrovie dello Stato in piazza della Croce Rossa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 20/12/2019 h 09:02 - Riproduzione riservata