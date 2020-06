Italferr (gruppo Fs): siglato accordo di oltre 43 mln per metro in India

(FERPRESS) – Roma, 25 GIU – Italferr, società d’ingegneria del gruppo FS Italiane, diventa uno dei principali player del mercato ingegneristico indiano. Grazie all’accordo con Uttar Pradesh Metro Rail della durata di 5 anni e del valore di oltre 43 mln di euro, si occuperà della progettazione e supervisione dei lavori delle linee metropolitane di Kanpur e Agra. Lo anticipa oggi Il Sole24Ore in un articolo a firma di Marco Morino.

