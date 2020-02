Italcertifer si aggiudica l’incarico per attività ISA anche per il Package 2D per il Progetto Etihad Rail

(FERPRESS) – Roma, 28 FEB – Italcertifer è stata incaricata dal Consorzio Cinese China Railway Construction Corporation (CRCC) – National Projects and Construction (NPC) di sviluppare le attività di Independent Safety Assessment (ISA) per il package 2D del progetto di realizzazione della nuova rete ferroviaria negli Emirati Arabi Uniti.

Pubblicato da COM il: 28/2/2020 h 11:32 - Riproduzione riservata