Itabus: sindacati, la sicurezza del trasporto deve essere una priorità per lavoratori e clienti

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – “Ieri nei pressi del tratto Vicentino dell’autostrada Torino-Trieste si è verificato un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi: l’autobus della società Itabus, coinvolto nello scontro con due autovetture, trasportava 18 passeggeri fortunatamente illesi unitamente al conducente del mezzo. Dalle notizie apprese attraverso i media, solo il conducente di una delle due auto, ha dovuto ricorrere ai soccorsi sanitari, al quale vanno gli auguri di pronta guarigione”. È quanto dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, che proseguono: “Nell’attesa che le autorità competenti facciano piena luce sulle cause di quanto accaduto, occorre sottolineare l’importanza della sicurezza nei viaggi di trasporto passeggeri, che al di là delle dinamiche di questo incidente, che ripetiamo avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, va aumentata sempre di più per la tutela dei lavoratori che operano su questi mezzi, per i clienti che li utilizzano e per gli utenti della strada”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 18/6/2021 h 15:22 - Riproduzione riservata