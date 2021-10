ITA: M5S, sì a mozione di maggioranza. Ora salvaguardiamo occupazione e prestigio

(FEPRESS) – Roma, 6 OTT – “Oggi il Governo ha espresso parere favorevole alla mozione di maggioranza su Alitalia/ITA. Ora, l’esecutivo dovrà vigilare a che tutti i passaggi verso l’applicazione del piano industriale di ITA salvaguardi i livelli occupazionali, tutelando le lavoratrici e i lavoratori con l’applicazione di un Contratto collettivo nazionale di lavoro e adeguate misure di sostegno e ammortizzatori sociali”, è quanto si legge in una nota delle deputate e deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti.

