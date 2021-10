ITA: da oggi in vendita i voli intercontinentali con destinazione USA operativi dal 4 novembre

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT – Da oggi ITA avvia le vendite dei biglietti per i propri voli intercontinentali con destinazione USA, dove opererà con le rotte da Roma Fiumicino verso New York JFK, Miami, Boston e Los Angeles e da Milano Malpensa verso New York JFK. Le competenti autorità americane hanno autorizzato la commercializzazione dei voli da/per gli USA che possono essere acquistati sul sito www.itaspa.com, nelle agenzie di viaggio e nelle biglietterie aeroportuali.

5/10/2021 h 14:05