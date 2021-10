ITA: al via anche le operazioni charter. Primo volo fra Malpensa e Fiumicino con a bordo l’Inter

(FERPRESS) – Roma, 18 OTT – – Con l’avvio delle operazioni, ITA inaugura il 15 ottobre anche la propria programmazione di voli charter che vedrà la compagnia ospitare nei prossimi mesi diverse squadre di calcio e atleti di altre discipline sportive a bordo dei suoi aerei.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it