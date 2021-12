Ita Airways: Uiltrasporti, accordo segnale positivo per la costruzione di relazioni con i lavoratori

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – “La firma dell’accordo di oggi rappresenta un segnale positivo per l’avvio di relazioni tra la compagnia e la rappresentanza dei lavoratori.” Così il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi e il segretario Nazionale Ulltrasporti Ivan Viglietti in merito all’accordo firmato oggi con Ita Airways.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it