ITA Airways: intesa con le sigle sindacali e firma nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – L’intesa raggiunta ieri fra ITA Airways e i sindacati è frutto di un negoziato fra le parti, portato avanti nel rispetto delle rispettive posizioni e con spirito collaborativo con l’obiettivo di tutelare i lavoratori dell’Azienda e assicurare la coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico della Compagnia stessa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it