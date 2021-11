ITA Airways: il programma loyalty Volare supera i 100.000 iscritti. Ad oggi i soci sono 129.000

(FERPRESS) – Roma, 12 NOV – “Volare” il nuovo programma di Loyalty di ITA Airways supera la soglia dei 100.000 iscritti ad un mese dalla sua nascita, arrivando oggi a 129.000 iscritti.

Per celebrare il traguardo raggiunto la Compagnia ha deciso di premiare il socio n. 100.000, che, iscrittosi con lo status Smart, riceverà in regalo il passaggio direttamente a Premium, ben due livelli dopo lo Smart.

