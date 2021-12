ITA Airways conferma l’ordine per 28 aeromobili della Famiglia Airbus

(FERPRESS) – Roma, 1 DIC – ITA Airways ha confermato l’ordine per 28 aeromobili con Airbus, tra cui sette A220, 11 A320neo e 10 A330neo, l’ultima versione del più popolare aeromobile widebody A330. L’ordine conferma il Memorandum of Understanding (MOU) annunciato il 30 settembre 2021. Inoltre, il vettore proseguirà i propri piani siglando accordi di leasing per aeromobili A350 così da completare l’ammodernamento della propria flotta. Tale accordo pone le basi per un futuro sviluppo del tessuto industriale nazionale e del settore dell’aeronautica civile.

Pubblicato da COM il: 1/12/2021 h 16:01