ISTOBAL sviluppa una linea innovativa per la sanificazione completa dei veicoli industriali

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – Il gruppo spagnolo ISTOBAL ha sviluppato un’innovativa linea per la sanificazione completa dei veicoli industriali con la quale amplia la sua gamma di impianti di lavaggio per il settore dei trasporti, grazie a nuove tecnologie per la sanificazione delle flotte di camion, autobus, furgoni e veicoli ferroviari, tra gli altri.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/11/2020 h 11:51 - Riproduzione riservata