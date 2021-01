ISFORT: Il sistema portuale italiano. Webinar sul saggio di Andrea Appetecchia, focus su accessibilità

(FERPRESS) – Roma, 28 GEN – L’Italia avrebbe 90 miliardi di PIL se avesse lo stesso livello di accesso delle infrastrutture portuali, interportuali, ferroviarie e stradali. E’ il dato in qualche maniera più critico contenuto nel volume “Trasporti e Logistica: analisi e prospettive per l’Italia”, curato dall’Ufficio Studi di Conftrasporto-Confcommercio, al cui interno è contenuto il saggio su “Il sistema portuale italiano”, di Andrea Appetecchia (Project Manager ISFORT e general manager di Fondazione Scuola Italiana Logistica Portuale), dibattuto nel corso di un webinar con numerosi protagonisti del settore.

Il Webinar, introdotto da un saluto di Andrea Romani, amministratore delegato di ISFORT, ha visto la presentazione del saggio da parte dell’autore, e poi gli interventi – moderati da Vito De Ceglia, direttore di Ship Mag – di Daniele Rossi, presidente di Assoporti; Zeno D’Agostino, presidente AdSP Mare Adriatico Orientale; Marco Spinedi, presidente Interporto di Bologna; Sergio Bologna, presidente A.I.O.M.; Francesco Lugli, Direzione Commerciale RFI; Pietro Spirito, esperto in Trasporti e Logistica. Focus sull’accessibilità e sulle connettività delle infrastrutture esistenti, che – secondo Appetecchia – andrebbero sviluppate nella loro capacità di fare rete e di diventare sistema, prima ancora di progettare nuovi investimenti, da realizzare laddove necessario ma sempre con l’obiettivo di migliorare le capacità di accessibilità dell’intera rete.

Un’analisi ampiamente condivisa da tutti i partecipanti al dibattito. L’importanza del “fare sistema” è stata sottolineata, in particolare, da Zeno D’Agostino, che – nell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale – ha sviluppato al massimo la capacità di far dialogare infrastrutture interportuali e retroportuali del territorio, l’intermodalità ferroviaria nel porto di Trieste (primo in Italia per numero di treni effettuati, anche se – ha sottolineato – il porto di Amburgo effettua 200 treni al giorno, mentre Trieste ne effettua ancora 200 a settimana), i settori industriali e di servizi con capacità di creare anche nuove e importanti prospettive di lavoro. Per Daniele Rossi, presidente di Assoporti, il saggio di Appetecchia sottolinea l’importanza dei porti nel complessivo sistema dei trasporti italiano, non limitandosi a fare la solita classifica degli scali che effettuano il maggior movimento dei container, ma guardando anche al ruolo di collegamento con i distretti industriali e con l’importanza di sviluppare anche il traffico multiporpose, ovvero delle merci varie, in un Paese come l’Italia dove il 60% delle nostre esportazioni si rivolge ancora esclusivamente verso l’Europa. La necessità di attenzione, da un lato, ai grandi fenomeni di sviluppo dell’economia mondiale (paesi del Sud-Est asiatico che crescono molto più dell’Europa e oltre 10 volte le striminzite percentuali della crescita italiana), e – dall’altro – alla necessità di far dialogare effettivamente e proficuamente le infrastrutture sia portuali che delle aree interne (a partire dagli interporti), è stata sottolineata da Marco Spinedi, secondo cui è necessario anche arrivare ad una gerarchizzazione degli investimenti e delle strutture da far diventare competitive anche a livello internazionale in Italia.

Gli interventi di Sergio Bologna e Pietro Bologna hanno abbracciato una prospettiva anche più ampia, e rilevato la complessiva debolezza sia dell’apparato industriale che dell’apparato statale, incapace di giocare quel ruolo di regìa, che invece sarebbe indispensabile in un momento in cui la competitività si gioca anche – se non soprattutto – a livello degli Stati, che scendono direttamente in campo a supporto dei “campioni nazionali”, che però – rimanendo al campo dei porti – sono al massimo 2 o 3, e non 53 come i teorici porti commerciali che contiamo ancora nel nostro Paese. In questo senso – secondo Spirito, ma anche secondo Bologna – il nuovo Piano nazionale di Ripresa e Resilienza non offre alcun contributo risolutivo e, anzi, sembra andare in direzione contraria a quanto richiesto dall’Europa, che vuole indicati obiettivi chiari e raggiungibili in tempi assolutamente definiti e, soprattutto, legati a processi di riforme finalizzate alla competitività e alla crescita dei vari settori.

