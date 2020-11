ISFORT: il sistema della domanda e dell’offerta. Confronto Donati, Gualaccini, Giana, Sgalla, Tartaglia

(FERPRESS) – Roma, 4 NOV – “Ex malo bonum”: l’antica massima agostiniana potrebbe applicarsi anche al trasporto pubblico locale, di cui tutti hanno riscoperto l’importanza con la crisi del Covid. Anna Donati, che ha coordinato la tavola rotonda in occasione della presentazione del 17° Rapporto della Mobilità di ISFORT non si è posta il problema in questo modo, ma ha sottolineato ugualmente la contraddizione: la crisi ha avuto conseguenze pesantissime sul settore, ne ha evidenziato in maniera persino eclatante le antiche e mai risolte criticità, ma può anche essere l’occasione per lavorare ad una mobilità diversa.

Su queste prospettive, hanno dibattuto i vari partecipanti alla tavola rotonda, Gian Paolo Gualaccini (coordinatore della Consulta per Sicurezza stradale e Mobilità sostenibile del CNEL); Arrigo Giana, presidente di Agens e direttore generale di ATM; Roberto Sgalla, esperto di sicurezza e titolare di cattedra all’Università La Sapienza; Mario Tartaglia, responsabile Studi e Strategie di Ferrovie dello Stato Italiane); e Catalano, responsabile della Strattutura tecnica di missione del MIT, che ha svolto un intervento conclusivo anche a nome della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

La seconda (e forse inaspettata) seconda ondata del Covid ha portato il TPL sulle prime pagine dei giornali con due-tre domande sulle “cose che non sono state fatte” durante il periodo di “pausa” del virus. Domande riassunte dalla stessa Donati: perché non si è intervenuti cambiando gli orari (in particolare scolastici e di lavoro) della vita della città, evitando gli assembramenti dell ore di punta? Perché non sono stati aumentati i mezzi a disposizione a disposizione del pubblico e, in particolare, non stati utilizzati a supporto i bus turistici, a loro volta fermi per effetto della pandemia? E, infine, davvero i trasporti pubblici sono una delle maggiori fonti di contagio, come da alcuni parti si è sostenuto anche con grande rilievo sui media?

Domande cui ha risposto, in particolare, Arrigo Giana, che ha sostenuto che in questo ultimo periodo sono state anche “molte vere e proprie sciocchezze”. “Fin dall’inizio della crisi del Covid tutti erano assolutamente consepevoli che era impossibile intervenire – se non con pochi correttivi – sulla struttura dell’offerta del TPL, per sua natura fortemente anelastica perché i bus non si possono mettere per strada dalla sera alla mattina. I bus turistici potevano essere utilizzati e sono stati in parte utilizzati sui percorsi periferici, ma in ambito urbano la proposta è sempre stata priva di senso. Rimaneva l’ultima possibilità, cioè agire sul lato della domanda, rimodulando gli orari scolastici o quant’altro e mettendo al lavoro i Mobility Manager, peraltro previsti da un articolo dell’ultimo decreto Rilancio: ma su questo versante, poco o nulla è stato fatto, si è deciso a livello governativo di puntare a limitazioni dell’accesso prima dell’80% e ora del 50% e le aziende si sono adeguate e si adegueranno, ma è chiaro a tutti che – se non cambiano le condizioni strutturali – il problema del collo di bottoglia costituito dall’offerta del TPL soprattutto nelle ore di punta rimarrà assolutamente inalterato e prevedibile in tutti gli aspetti”, ha affermato con nettezza il presidente di Agens.

La tavola rotonda è servita a sottolineare anche l’importanza di avere a disposizione i dati che descrivano l’andamento del trasporto pubblico locale, perché questo compito non può spettare solo ad ISFORT, che pure svolge con efficacia il proprio ruolo di istituto di ricerca e di analisi, ma deve essere uno strumento che solleciti l’efficienza complessiva del sistema. “La realtà pura e semplice è che noi non conosciamo neanche con esattezza il numero dei passeggeri che quotidianamente trasportiamo, non sappiamo (tranne nei casi di alcune aziende, che anzi sono all’avanguardia in materia) né da dove vengono né dove vanno, e questo è un deficit inconcepibile oggi che esistono tutti gli strumenti per poterlo fare, e potremmo anche sfruttare le risorse messe a disposizione per l’indispensabile modernizzazione del sistema”, ha sottolineato il respondabiile della Struttura tecnica di missione Giuseppe Catalano. “Ex bono malum”, il Covid è probabilmente una delle maggiori disgrazie di questi ultimi vent’anni, ma se inducesse a qualche cambiamento varrebbe il vecchio detto che non tutto il male viene per nuocere.

