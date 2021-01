ISFORT: il 28 gennaio il webinar sul volume “Trasporti e Logistica: il sistema portuale italiano”

(FERPRESS) – Roma, 18 GEN – Isfort organizza per il 28 gennaio un webinar sul volume “Trasporti e Logistica: analisi e prospettive per l’Italia – Il sistema portuale italiano” – Ricerche per Conftrasporto-Confcommercio, a cura di Mariano Bella, con un saggio di Andrea Appetecchia.

I lavori prevedono:

introduzione di Marco Romani, AD Isfort S.p.A.

Intervento di saluto di Daniele Rossi, Presidente Assoporti

Presentazione del Saggio a cura di Andrea Appetecchia

Commenti di:

Zeno D’Agostino, Presidente AdSP Mare Adriatico Orientale

Marco Spinedi, Presidente Interporto di Bologna

Sergio Bologna, Presidente A.I.O.M.

Francesco Lugli, Direzione Commerciale RFI

Pietro Spirito, Esperto in Trasporti e Logistica

Il webinar sarà condotto da Vito De Ceglia, Direttore di SHIP MAG

La partecipazione al webinar avviene cliccando sul seguente link:

https://meet.google.com/quk-xwud-vwe

