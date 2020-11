ISFORT: Catalano (MIT), dopo il Covid più mobilità pubblica, non meno. Trasporto ridiventato protagonista

(FERPRESS) – Roma, 04 NOV – “Dopo il Covid avremo bisogno di più mobilità col trasporto pubblico, non meno. Nonostante le crisi contingenti, abbiamo da coprire un’enorme fetta di domanda insoddisfatta, che il trasporto pubblico deve soddisfare con un’offerta di mobilità diversa, più efficiente, più adeguata e che soperttautto risponde alle esigenze dei cittadini, non di chi offre il servizio”.

Giuseppe Catalano, responsabile della Struttura tecnica di missione, è intervenuta al posto della ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli a concludere la conferenza di presentazione del 17° Rapporto sulla Mobilità 2020 di ISFORT, ricordando l’impegno del ministero perché “il sistema del trasporto pubblico locale non venga danneggiato o distrutto dal virus”, ma sottolineando allo stesso tempo che questa deve essere l’occasione perché il settore offra “la prospettiva di una mobilità diversa”.

Catalano è partito dal riconoscimento che il Covid ha “messo il dito nella piaga, evidenziando e rendendo eclatanti tutte le criticità del settore accumulate in trent’anni” e che sono state colpevolmente “trascurate e nascoste”. Il Covid, però, ha avuto il grande merito di far scoprire a tutti i cittadini quanto importante e decisivo sia avere un trasporto pubblico che funzioni, efficiente, in grado anche di dare garanzie di sicurezza sanitaria che vadano addirittura al di là del fenomeno pandemico. Se si avverte la mancanza – ha sottolineato Catalano – è perché vuol dire che di quella cosa si sente un’estrema necessità, e per questo non vanno condivise le previsioni di chi sostiene che la domanda di trasporto pubblico si contrarrà per effetto dello smart working, dell’e-commerce o del cambio di abitudini, la necessità dello scambio e dell’incontro soprattutto negli spazi urbani tornerà prepotente e inarrestabile appena conclusa la fase della pandemia.

Da questa esperienza del Covid – ha sostenuto ancora Catalano – dobbiamo però trarre lezioni importanti: investire sul futuro della mobilità significa invertire la logica che ha prevalso finora, che ha visto la distribuzione tenere presente le esigenze dell’offerta, cioè delle aziende e dei lavoratori che vi lavorano, e non quelle della domanda, cioè le esigenze di mobilità dei cittadini, che non vanno scoperte solo quando – per un motivo eccezionale – si constata l’affollamento nelle ore di punta.

“Occorre programmare gli investimenti, e oggi possiamo farlo anche con le risorse che ci mette a disposizione l’Unione Europea, ma occorre lavorare per una maggiore efficienza del sistema: l’attenzione ai ricavi delle aziende del TPL non può limitarsi solo al calcolo dei ristori per la crisi da Covid, il trasporto pubblico non può essere equiparato ad una branca inefficiente della pubblica amministrazione che vive di sostegno, deve ritornare ad essere un settore industriale che produce servizi per i cittadini e sviluppo per il Paese”, ha concluso il responsabile della Strauttuta tecnica di missione del MIT, che poi ha affrontato molte altre questioni, tra cui il tema della sicurezza stradale, che – ha anticipato – nel 2021 dovrebbe essere l’oggetto di un intervento complessivo e organico per definire un Piano che contenga le nuove regole della sicurezza stradale con lo sviluppo dei trasporti sia automobilistici che – soprattutto – della cosiddetta mobilità alternativa.

