ISFORT: Battisti (AD), le strategie di Ferrovie Italiane, la domanda e l’offerta al tempo del Covid

(FERPRESS) – Roma, 4 NOV – “E’ innegabile che il Covid ha cambiato alcune modalità delle strategie di domanda e offerta delle Ferrovie dello Stato Italiane, al di là delle pesanti conseguenze in questo particolare periodo di crisi, in particolare per quanto riguarda l’andamento del traffico dell’Alta Velocità, che ha subìto un ridimensionamento fortissimo in termini di traffico e quindi anche di ricavi”.

Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, è intervenuto alla presentazione del 17° Rapporto sulla Mobilità 2020 di ISFORT, per la prima volta svoltasi in videoconferenza, con un intervento molto ampio che ha abbracciato le tendenze di sviluppo della mobilità nel passato, nel presente e nel prevedibile futuro.

“Ferrovie dello Stato Italiane negli ultimi anni hanno sviluppato un’enorme mole di investimenti per potenziare la rete infrastrutturale con l’obiettivo preciso di spostare grandi quantità di domanda dalla strada e dall’aereo al ferro e con l’Alta Velocità sono stati raggiunti fondamentali risultati. La domanda di mobilità ha accompagnato lo sviluppo delle grandi aree urbane del Paese, in sintonia con i processi che vedevano concentrarsi proprio nelle grandi città il terreno della sfida tra sistemi Paese, conquistando in questo settore una fetta di mercato superiore al 65%. Dopo aver collegato grandi centri come Milano, Roma e Napoli, la sfida si è estesa ad altre aprti del Paese, il nuovo collegamento tra Napoli e Bari in sole 1 ora e 58 minuti aprirà nuovi versanti di sviluppo del traffico, mentre contemporaneamente gli sforzi di investimento si dirigevano anche verso il potenziamento dei trasporti metropolitani e regionali, dove il Gruppo ha investito oltre 5 miliardi di euro per rinnovare la flotta e fornire ai pendolari 600 nuovi treni, cui si aggiungeranno – per iniziativa del Gruppo – altri 100 treni, migliorando il servizio e la qualità per i cittadini”, ha sottolineato Battisti.

La crisi del Covid ha indubbiamente creato ostacoli a questo processo, ma ha costretto anche a ripensare alcuni modelli strategici di sviluppo delle attività ferroviarie. Secondo Battisti, occorre guardare con attenzione ai fenomeni che possono avere conseguenze anche sul traffico a dimensione regionale, perché lo sviluppo dello smart working o il prevalere di nuove abitudini e stili di comportamenti possono determinare impatti di rilievo non solo sui flussi di traffico, ma su tutte le attività e i servizi collegati, come i movimenti nelle stazioni, la frequentazione dei centri urbani con le conseguenze anche economiche che ciò comporta. Il Covid ha reso sempre più impellente l’esigenza che l’offerta di trasporti collettivi abbia elevati livelli di qualità, e in questo si è dimostrata lungimirante la scelta delle Ferrovie italiane di investire in un rinnovo pressoché completo del parco rotabili.

Un fenomeno di così ampia portata come la crisi del Covid ha reso anche necessario – secondo l’amministratore delegato del gruppo FS Italiane – uno sforzo di ripensamento e reingegnerizzazione dei processi legati all’Alta Velocità, che probabilmente da ora in poi non dovrà guardare solo ai grandi centri, ma anche puntare allo sviluppo dei collegamenti con le piccole e medie città. “La momentanea crisi dei trasporti ha probabilmente accentuato fenomeni in parte già in atto come la de-urbanizzazione, cioè il privilegiare quei centri-satellite dei grandi nodi urbani dove le possibilità di vita sono più favorevoli rispetto ai megacentri affollati. Le FS hanno recentemente inaugurato un servizio AV con Frosinone, ma le città (come, ad esempio, Perugia) che possono candidarsi ad essere driver di decisivi cambiamenti di modello anche per quanto riguarda l’Alta Velocità sono molte in Italia, e le tendenze andranno guardate tutte con grande attenzione”, ha concluso poi Battisti, che ha anche sottolineato l’importanza del lavoro di ISFORT per il supporto fornito all’analisi dei dati della mobilità e delle tendenze di sviluppo del settore.

