Irlanda: DB Schenker aprirà una nuova struttura. Investimento da 10 milioni di euro

(FERPRESS) – Roma, 5 FEB – DB Schenker lancia un segnale forte nella sua rete europea e investe 10 milioni di euro in un nuovo centro logistico a Shannon. Questo investimento rappresenta un forte impegno da parte del fornitore di servizi logistici globale per la continua espansione nella regione occidentale dell’Irlanda.

“Questo investimento dimostra l’impegno di DB Schenker nei confronti dell’Irlanda e riflette anche la forte crescita che DB Schenker ha realizzato con grandi aziende multinazionali negli ultimi anni”, afferma Ray Hennessy, CEO di DB Schenker nel Regno Unito e in Irlanda. “Shannon è stata per noi un luogo ad alte prestazioni per molti anni. Abbiamo una forte fiducia nella regione del Mid-West e la capacità aggiuntiva creata da questo edificio ci consentirà di espandere la nostra base di clienti e offrire ulteriori opportunità di lavoro nell’area. Non vediamo l’ora di vedere l’edificio completato e operativo all’interno

12 mesi.”

Il nuovo sito si trova vicino all’aeroporto di Shannon (SNN) e ha accesso diretto alla rete autostradale locale, fornendo così un rapido accesso al corridoio occidentale dell’Irlanda. Il sito offrirà ai clienti tutti i servizi, compreso il trasporto aereo e marittimo, il trasporto terrestre e soluzioni logistiche a valore aggiunto.

Il nuovo edificio avrà una superficie complessiva di 4.831 mq. Ciò includerà un magazzino con una superficie di 3.716 metri quadrati. L’altezza libera sarà di 12,5 metri. Il sito sarà certificato TAPA A in termini di sicurezza, tra cui recinzioni sicure, copertura CCTV completa, controllo degli accessi in tutto, un sistema di allarme antintrusione, monitoraggio remoto, ecc.

La struttura, una volta completata, sarà inoltre conforme alle certificazioni di DB Schenker per qualità (ISO 9001), protezione ambientale (ISO 14001) e salute e sicurezza (ISO 45001). Il magazzino sarà riscaldato e consentirà il controllo della temperatura in un intervallo compreso tra 15oC e 25oC. Il sistema di riscaldamento utilizzerà una combinazione di un impianto solare termico e pompe di calore ad alta efficienza energetica. Tutti i sistemi di illuminazione saranno dotati di LED e il sito fornirà anche stazioni di ricarica per auto elettriche. Inoltre, sarà allestito per accogliere l’installazione di stazioni di ricarica per autocarri in futuro.

5/2/2021