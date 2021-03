IQAX svilupperà la piattaforma Blockchain del Global Shipping Business Network

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – IQAX Limited, una società di tecnologia dell’informazione all’avanguardia che fornisce soluzioni digitali intelligenti per la spedizione e il commercio globale, ha annunciato oggi di essere stata ufficialmente incaricata dal Global Shipping Business Network (GSBN) di sviluppare, migliorare e gestire la piattaforma blockchain di livello mondiale. La piattaforma consentirà la condivisione dei dati in tempo reale tra le parti autorizzate utilizzando la tecnologia blockchain per una visibilità della catena di approvvigionamento end-to-end più trasparente.

In qualità di partner di fiducia, IQAX consentirà a GSBN e ai suoi futuri membri di sviluppare standard e funzionalità per connettere senza problemi le parti interessate nell’ecosistema globale di spedizione e commercio, garantendo al contempo l’integrità dei dati, la sicurezza e l’eccellenza del servizio.

Nell’ultimo anno, la crisi sanitaria globale ha catalizzato la necessità di dati aziendali e trasparenza nella catena di approvvigionamento, poiché molte aziende hanno lavorato in remoto, ridotto al minimo i punti di contatto e risposto ai rapidi cambiamenti nella domanda dei consumatori. Molti di coloro che operano nel settore dei trasporti e della logistica hanno dovuto far fronte a crescenti pressioni sulle operazioni a causa di varie sfide, dalla disponibilità di manodopera, ai protocolli sanitari restrittivi, al cambiamento dei modelli commerciali. In questo ambiente, la necessità di una piattaforma blockchain per facilitare una stretta cooperazione su più domini tra tutte le parti della catena di approvvigionamento globale è diventata più importante che mai.

IQAX si impegna a creare un ambiente commerciale globale armonizzato per le parti interessate nell’ecosistema multidominio attraverso il suo sforzo di sviluppo di applicazioni, prodotti e servizi. Costruendo soluzioni basate su tecnologie digitali tra cui blockchain, IOT e AI, IQAX sta collegando le parti in più domini e creando soluzioni intelligenti che aiutano le aziende ad abbracciare la digitalizzazione, la condivisione e l’analisi delle informazioni e rispondere più rapidamente alle interruzioni della catena di fornitura.

IQAX eredita lo sviluppo iniziale della piattaforma blockchain dalla sua affiliata, CargoSmart Limited. Evolvendo ed espandendo il suo focus sulla blockchain, IQAX consentirà una collaborazione e una governance decentralizzate per ottimizzare le sinergie tra domini e facilitare la connettività a più domini per l’ecosistema di spedizioni più ampio.

Bertrand Chen, Chief Executive Officer, Global Shipping Business Network, ha dichiarato: “Siamo lieti di avere IQAX come fornitore di piattaforme per GSBN. Condividiamo la stessa visione di consentire e accelerare la trasformazione digitale del settore marittimo. Attraverso la piattaforma costruita da IQAX , saremo in grado di riunire tutte le parti interessate in modo sicuro, neutrale, affidabile ed equo, dai fornitori di servizi logistici alle istituzioni finanziarie. Miriamo ad aumentare la velocità della logistica e la facilità di condurre gli scambi a livello globale, a vantaggio in ultima analisi di tutte le parti coinvolte Siamo qui per semplificare il commercio per tutti “.

Andando avanti, IQAX aiuterà GSBN a promuovere i mandati di digitalizzazione che meglio soddisfano le esigenze dell’ecosistema del commercio globale. IQAX prevede di basarsi sulla sua visione di digitalizzazione per creare un ambiente commerciale globale armonizzato, oltre a offrire applicazioni tecnologicamente avanzate per spedizionieri e fornitori di servizi logistici per affrontare le sfide attuali attraverso soluzioni intelligenti che consentono interazioni senza contatto, monitoraggio del carico fisico e avvisi con recupero raccomandazioni.

