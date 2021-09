Intesa AdSP Mare Adriatico Centrale – Sogesid per accelerare opere infrastrutturali

(FERPRESS) – Roma, 3 SET – Un’intesa sui porti dell’Adriatico centrale, per accelerare la realizzazione di nuove infrastrutture portuali, attività di bonifica e riqualificazione ambientale: l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha siglato con Sogesid un protocollo che disciplina il possibile coinvolgimento della società “in house” dei Ministeri della Transizione Ecologica e delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili in una serie di attività sui sei scali abruzzesi e marchigiani in capo all’Autorità: Ancona – Falconara Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona.

Pubblicato da COM il: 3/9/2021 h 11:11 - Riproduzione riservata