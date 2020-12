Intervista Maurizio Oberti (Stadler Rail): BTR-813 primo treno bimodale, progetto ambizioso

(FERPRESS) – 10 DIC – Finalmente è arrivato e dal 13 dicembre collegherà per venti volte al giorno Aosta con Torino. E’ il nuovo treno rosso di Trenitalia acquistato dalla Regione. Treno bellissimo, innovativo. Un Bimodale. Ne parliamo con Maurizio Oberti, della svizzera Stadler che ha seguito la storia di questo gioiellino dal primo giorno.

Bimodale: questa la vera novità. Da quando la stazione di Torino Porta Susa era diventata una sotterranea i passeggeri con origine Aosta dovevano cambiare a Santhià perché il primo tratto di linea non è elettrificata e le “vecchie” littorine diesel rendevano l’aria irrespirabile. Delle due l’una, o programma di elettrificazione o puntare su un treno, appunto, bimodale. Con quali caratteristiche?

Grazie innanzitutto per l’opportunità di presentare le caratteristiche del BTR-813, il primo treno bimodale (3kV + Diesel) omologato in Italia, prodotto da Stadler per la Regione Valle d’Aosta. Il treno è di concezione modulare (in quanto può essere dotato di una o due carrozze aggiuntive), è costituito da 3 carrozze passeggeri e da un modulo che noi definiamo “Power Pack” che contiene i motori Diesel (2 unità) e gli impianti di raffreddamento. Il BTR813 ha ottenuto l’omologazione (AMIS) dal parte dell’agenzia ANSF, è in servizio da più di un anno (dal 6 ottobre 2019) e può ospitare – in totale – 176 passeggeri seduti e 154 in piedi, con un peso assiale di sole 18 t/asse, unico moderno veicolo nel panorama ferroviario italiano, rispondente alle norme STI con una tale caratteristica che ne consente l’impiego su tutta la rete RFI senza limitazioni di velocità.

Pubblicato da AAR il: 10/12/2020 h 17:39