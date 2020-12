Intervista Edoardo Zanchini (Legambiente): spostare i consumi nei trasporti verso l’elettrico

(FERPRESS) – Roma, 10 DIC – Lo scorso ottobre si è tenuto il consueto appuntamento di Mercintreno. L’evento, per ovvi motivi, è stato trasmesso in streaming ma questo non ha sminuito l’importanza degli interventi e del dibattito che si è creato. In quanto ambientalista nel suo speech ha portato al centro del dibattito la questione “Green New Deal, innovazione e occupazione”.

Come pensa che questi tre termini possano conciliarsi e qual è il contributo che il mondo del trasporto, non solo ferroviario, può dare a questo cambiamento? Si sta respirando un clima differente su questi argomenti?

I trasporti avranno un ruolo decisivo nella transizione energetica di cui abbiamo bisogno per fermare i cambiamenti climatici, perché sono il settore che più è cresciuto in questi anni come emissioni, in particolare in Italia. Oggi abbiamo la possibilità di cambiare la mobilità e renderla più efficiente e sostenibile in particolare in due ambiti.

Il primo sono le città, dove la mobilità elettrica è già competitiva se supportata da un’innovazione nelle reti e con investimenti nel Tpl, come si sta facendo a Milano e Parigi, dove la sharing mobility si sta diffondendo e articolando, ma anche la mobilità ciclabile cresce ovunque si creano circuiti protetti estesi nella città. L’altro ambito è il trasporto merci, laddove si riesce a spingere su un’offerta integrata tra trasporto ferroviario di lunga distanza e nodi portuali e urbani di interscambio efficienti, magari proprio con un trasporto elettrico merci di ambito metropolitano. Una prospettiva di questo tipo oggi avrebbe consenso tra i cittadini, è competitiva ma ha bisogno di politiche che accompagnino i processi di cambiamento.

