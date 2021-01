Intervista ad Amalia Colaceci (Cotral): gestione in house ferrovie locali area metropolitana Roma, una sfida impegnativa

(FERPRESS) – Roma, 14 GEN – Presidente Colaceci, la data è arrivata e adesso le tanto discusse – ed utilissime – ferrovie locali dell’area metropolitana di Roma ritornano in casa Cotral dopo anni di gestione da parte della municipalizzata Atac. La Regione Lazio ha deciso (nel 2019) ed adesso entrate in campo voi. Prima in affiancamento e poi in autonomia.

Una bella gatta da pelare…

Più che una gatta da pelare la definirei una sfida impegnativa tanto più dopo questi mesi difficili che per noi, come per tutto il Paese, sono stati un banco di prova.

La scelta di prendere la gestione in-house è stata abbastanza netta da parte dell’amministrazione regionale che deve aver guardato alle performances di Cotral nel settore gomma…

Il quadro normativo europeo e nazionale prevede sia il ricorso al mercato sia la scelta dell’in-house a tutte le condizioni che conosciamo. Il nostro socio, la Regione Lazio, ha scelto l’in-house e io ritengo che abbia fatto la scelta giusta. In questi casi non è utile lasciarsi andare ad approcci ideologici, ma è preferibile optare per la scelta che si valuta come la migliore per la situazione nell’esclusivo interesse degli utenti che dobbiamo servire.

Eppure c’erano concorrenti agguerriti, alcuni nascosti, ma altri, come la francese Ratp avevano presentato fior di progetti. Archiviati dalla Regione perché molto più onerosi di un’internalizzazione dei servizi…

Della vicenda RATP non so molto. Posso però dire che Cotral ha presentato la propria offerta per lo svolgimento del servizio e ritengo sia un’offerta competitiva.

L’intervista integrale si può leggere sul magazine Mobility Press (www.mobilitypress.it)

Per ricevere gratuitamente ogni settimana il nuovo numero di Mobility Magazine potete registrarvi cliccando qui

Pubblicato da AAR il: 15/1/2021 h 14:09 - Riproduzione riservata