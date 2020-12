Intervista a Zeno D’Agostino (Presidente dell’AdSP Mar Adriatico Orientale): Brava Trieste, ma la geografia dei porti è cambiata

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – 15 dicembre 2020: alla Torre del Lloyd (uno dei più fascinosi monumenti di Trieste, sede attuale dell’AdSP) viene formalmente notificato il decreto con cui il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, conferma Zeno D’Agostino presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per la durata di un altro quadriennio.

Nell’audizione in Commissione Trasporti della Camera, che ha preceduto la nomina ufficiale, questo manager veronese ormai trapiantato a Trieste ha ottenuto un consenso non solo formale, ma quasi entusiastico, riconoscendone il ruolo di guida di un processo di rinascita della logistica non solo portuale in Italia.

Zeno D’Agostino è a capo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale dal 2015, prima come commissario e a seguire, dal novembre 2016, come presidente con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

[……] La calata dei tedeschi

Fine settembre 2020: l’annuncio che uno dei principali operatori del porto di Amburgo, la società Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) acquisisce il 50,01% del terminal multifunzionale “Piattaforma Logistica Trieste” (PLT) nel porto della città giuliana. A seguire, l’annuncio che Duisburger Hafen AG (Duisport), il più grande terminalista intermodale a livello, fa il suo ingresso nel polo logistico della Regione Friuli Venezia Giulia, con l’acquisizione del 15% delle azioni dell’Interporto di Trieste, società responsabile della struttura retroportuale del porto di Trieste, che controlla a sua volta anche l’interporto di Cervignano S.p.A.

Trieste e il suo porto, che certi facili articoli di stampa davano come preda inevitabile dell’insediamento cinese in Italia per essere uno dei terminali naturali della ormai mitica Via della Seta, riscopre tutta la sua profonda natura mitteleuropea (che, del resto, in parte non ha mai perso) e si propone, invece, come sbocco naturale sul mare Adriatico del più importante sistema logistico e intermodale a livello continentale (e forse mondiale), cioè il sistema trasportistico che dai porti del Nord si dirama via via per tutta la Germania, l’Austria e oggi approda si potrebbe dire stabilmente a Trieste.

Per comprendere meglio il fenomeno, non c’è che da intervistare lo stratega e il demiurgo (o, semplicemente, il facilitatore) di un simile processo, vale a dire l’appena riconfermato Presidente dell’Autorità di sistema portuale Mar Adriatico Orientale, Zeno D’Agostino.

