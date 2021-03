Intervista a Stefano Impastato (For.Fer): e che web sia, primavera di corsi aperti a tutti

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – “La primavera di FOR.FER. Webinar gratuiti per professionisti del mondo ferroviario”.

E’ lo slogan con cui il centro di formazione ferroviaria presenta l’iniziativa di un ciclo di 5 incontri aperti a tutti e accessibili via web, dedicati alle aziende del settore e a tutti coloro che cercano occasioni di lavoro o di accrescimento professionale dentro questo autentico “pianeta”, che è il sistema ferroviario nel suo complesso. For.Fer (Formazione Ferroviaria) è un Centro di Formazione riconosciuto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali – ANSFISA, che ha lo scopo di erogare corsi finalizzati all’ottenimento ed al mantenimento delle abilitazioni e competenze per il personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria. For.Fer ha due sedi, una a Roma, e l’altra a Bari; Direttore Operativo di For.Fer è Stefano Impastato, che ha rilasciato a Mobility Press questa intervista, in relazione all’iniziativa in fase di lancio.

Che cos’è la “Primavera di For.Fer”?

Si tratta di un ciclo di webinar gratuiti, dedicati alle aziende del settore e a tutti coloro che cercano occasioni di lavoro o di accrescimento professionale, che For.Fer promuove nei mesi da marzo a maggio di quest’anno, con un calendario che fisserà tutti gli appuntamenti che avremo sul web.

Qual è la novità dell’iniziativa?

Avremo 5 incontri di introduzione ad un sistema come quello ferroviario che è tra i più complessi, perché non si limita alla conoscenza del semplice aspetto tecnico del binario e delle modalità di circolazione su di esso. Ma ciò è vero soprattutto oggi, cioè in un momento in cui le trasformazioni sono tumultuose e ultrarapide, in gran parte dettate dall’evoluzione tecnologica, con conseguenze che si espandono in tutti i campi.

Pubblicato da AD il: 18/3/2021 h 16:00 - Riproduzione riservata