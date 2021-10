Intervista a Simone Mantero (Knorr-Bremse): il futuro è del treno; l’innovazione è per il treno del futuro

(FERPRESS) Roma, 8 OTT – “Ma dove la metteranno la cisterna dell’acqua nelle carrozze dei nuovi Treni Sogno”? La domanda circola insidiosa tra gli esperti e il pubblico intervenuti al convegno di FerPress “Treni, Treni Notte e Treni da sogno”, nell’ambito delle ventunesima edizione di Expo Ferroviaria. E la soluzione sembra complicata, e – in ogni caso – difesa peggio dei segreti della Nasa. Gli illustri relatori hanno spiegato tutte le problematiche delle nuove vetture-hotel che devono essere costruite entro il 2023, e Simone Mantero, amministratore delegato di Knorr-Bremse Rail Systems Italia, parla di trasmissione del “cerino acceso”, dato che toccherà a lui e alla sua azienda trovare le sospirate soluzioni al problema acqua.

Mantero, in realtà, dorme tra sette guanciali: la sua azienda è leader mondiale per soluzioni e innovazioni in settori vitali per i sistemi ferroviari e non solo; l’azienda, partita 110 anni fa producendo freni (Bremse in tedesco significa freno), oggi è un gruppo multinazionale che fattura 6,2 miliardi di euro e dà lavoro a 29.760 persone nel mondo. E’ il primo produttore mondiale di sistemi frenanti per veicoli commerciali e ferroviari (“ogni giorno, 1 miliardo di persone viaggiano su veicoli che utilizzano freni Knorr-Bremse”, sottolinea Mantero), ma produce anche tutta una serie di apparati di cui normalmente ci si accorge solo quando non funzionano.

Le porte dei treni, ad esempio, che pure devono aprirsi e chiudersi migliaia di volte al giorno: per l’attrezzaggio dei sistemi di apertura porta degli ultimi 94 treni che entreranno in servizio nella mitica Tube di Londra, Siemens si è rivolta ad esempio a Knorr-Bremse. Azienda, però, che produce – insieme a tante altre cose – anche le cabine dei servizi igienici dei treni, e – dove capita – anche dei sistemi doccia. E qui casca l’asino, perché – in genere – le riserve d’acqua sui treni sono limitate: a parte le toilettes (che oramai utilizzano solventi chimici), l’acqua serve per i lavandini e per una, massimo due docce inserite in alcune vetture dei treni di notte luxury.

Per leggere l’intervista integrale sul magazine Mobility Press clicca QUI (www.mobilitypress.it)

Per ricevere gratuitamente ogni settimana il nuovo numero di Mobility Magazine con nuovi aggiornamenti, notizie e approfondimenti sul mondo dei trasporti potete registrarvi cliccando QUI

Pubblicato da AD il: 8/10/2021 h 10:12 - Riproduzione riservata