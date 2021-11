Intervista a Salvatore Pellecchia (Fit/Cisl): il concorso “Nico Piras – Sono Stato io” occasione per riflettere su trasporti e mobilità

(FERPRESS) – Roma, 11 NOV – Una nuova edizione (la quinta) del concorso nazionale “Nico Piras – Sono Stato io”, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sul tema del rispetto del lavoro delle persone che operano nei servizi di trasporto e dei mezzi e ambienti pubblici. Iniziativa che ha incassato, negli anni scorsi, l’appoggio del ministero dei Trasporti e di quello dell’Istruzione, Università e Ricerca. Iniziativa che arriva, quest’anno, dopo innumerevoli notizie polemiche sull’affollamento del trasporto pubblico, soprattutto nelle ore in cui viaggiano gli studenti. Ne parliamo con Salvatore Pellecchia, segretario generale della Federazione dei trasporti della Cisl che ha proseguito sulla strada indicata dal suo predecessore, Nico Piras.

Pubblicato da AAR il: 11/11/2021 h 11:06 - Riproduzione riservata