Intervista a Rossella Panero (Presidente TTS Italia): il cambiamento va governato. Nell’ecosistema MaaS collaborazione mirata tra pubblico e privato

(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – TTS Italia e Club Italia presentano, il 13 e 14 luglio prossimi a Roma due documenti relativi al MaaS (Mobility as a Service). In particolare, TTS Italia presenterà le “Linee guida per lo sviluppo dei servizi MaaS in Italia”. Un’iniziativa quanto mai opportuna nel tempo dell’avvio del PNRR che sul tema della digitalizzazione, dell’innovazione e dell’efficientamento energetico vuole stimolare pubblica amministrazione ed imprese alla ricerca del meglio.

TTS Italia, e Rossella Panero, mi consenta di dire, è forse una delle eccellenze italiane nell’analisi sull’impiego degli ITS (Intelligent Trasport System). Parliamo di tecnologia, mi passi il termine, cose serie fatte di software ma anche di hardware, con anni di ricerca nelle università e pratica applicata nel TPL. Oggi l’argomento sembra quasi ad appannaggio di qualche Start-Up che si occupa di monopattini elettrici (in redazione è un continuo arrivo di comunicati in tal senso). Vuol cercare di mettere qualche punto fermo su che vuol dire MaaS?

Le “Linee guida per lo sviluppo dei servizi MaaS in Italia”, che presenteremo a Roma a luglio con un evento finalmente in presenza, sono il risultato di un lungo processo di confronto e lavoro, durato oltre un anno, fatto insieme a nostri soci e a numerosi attori del settore del trasporto e della mobilità, nell’ambito di un Gruppo di Lavoro dedicato al tema del MaaS. Già la complessità del lavoro svolto ci restituisce l’idea di un sistema, quello del MaaS, non così immediato e lineare. È in effetti corretto parlare più che di sistema, di un ecosistema MaaS nel quale devono convergere, in maniera armonizzata, molteplici figure e nel quale una collaborazione mirata tra pubblico e privato è pressoché imprescindibile. Perché se è vero che lo scopo del MaaS è quello di mettere l’utente finale con le sue specifiche esigenze al centro di tutto, questo obiettivo non si raggiunge se la catena di montaggio non è ben oliata. Ormai non si parla più solo di piattaforme digitali e integrazioni, ma anche di regole normative che consentano uno sviluppo efficace del MaaS a livello nazionale in primis, ma anche internazionale, in un’ottica di una mobilità senza soluzione di continuità. I vantaggi del MaaS sono, sarebbero, per tutti: per l’utente, come detto prima; per il lato offerta, stimolato a fornire nuovi servizi innovativi e digitali; per chi fornisce servizi diversi dalla mobilità, ma ad essa comunque collegati, si pensi al turismo. Infine, se accompagnato da appropriate politiche pubbliche, il MaaS può diventare una grande opportunità per la governance pubblica della mobilità per favorire uno shift modale verso una mobilità più sostenibile, anche in linea con quello che l’Europa ci chiede. A tale proposito, ci tengo a sottolineare che, alle Istituzioni competenti, TTS Italia ha fatto nei mesi scorsi le dovute proposte, anche in tema MaaS, per il PNRR e molte sono state accolte. Questo rivela una certa sensibilità al tema, nonché lungimiranza, che ci fanno molto ben sperare.

Pubblicato da AAR il: 8/7/2021 h 16:29 - Riproduzione riservata