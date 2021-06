Intervista a Rodolfo Giampieri (Assoporti): l’unità di Assoporti al centro del progetto di ripresa del Paese, dopo l’annus horribilis

(FERPRESS) – Roma, 10 GIU – Rodolfo Giampieri è stato eletto all’unanimità presidente di Assoporti (Associazione dei Porti Italiani) all’ultima assemblea dello scorso maggio, in sostituzione di Daniele Rossi. Giampieri è stato presidente dell’Autorità portuale di Ancona, e poi dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico Centrale: la sua attività nel corso di complessivi otto anni, i successi produttivi e commerciali dei siti portuali, e il fattivo rapporto di collaborazione con autorità locali e istituzioni gli sono valse anche significativi riconoscimenti, tra cui la più importante onorificenza attribuita dalla città di Ancona, il “Ciriachino d’Oro”.

Una presidenza che arriva nel momento in cui sembra partire una ripresa dopo un annus horribilis come il 2020, protrattosi in parte anche nel 2021.

I numeri sono quelli, avremo poi altri dati aggiornati, ma il 2020 ha segnato un – 12% di volumi movimentati di merci, la perdita di una quantità di 80-90 milioni di tonnellate di merci, l’azzeramento – in pratica – del traffico passeggeri, e in particolare del traffico crocieristico, crollato del – 98%. Ma è crollato anche il traffico dei traghetti, perché – ad esempio – sulla costa adriatica, quello che era un traffico molto intenso con Croazia, Slovenia, Grecia ha subìto le limitazioni per l’impossibilità di raggiungere quei paesi, e via dicendo. Proprio dal settore dei passeggeri e delle crociere vengono, però, i primi confortanti segnali di ripresa, segno che c’è una forte volontà di ripartenza.

Mentre nel settore delle merci la ripresa è già evidente anche vedendo soltanto i dati del primo trimestre.

Nel trasporto merci, la crisi per i porti non è stata tutta uguale.

E’ stata una crisi di una straordinarietà e imprevedibilità assoluta, ma i porti hanno resistito e – in qualche maniera – hanno compreso ancor di più che occorre diversificare le strategie. Il presidente dell’autorità portuale di Civitavecchia, Musolino, sta cercando – ad esempio – di ricalibrare le attività portuali per evitare una dipendenza eccessiva dal solo traffico crociere, i porti multipurpose hanno funzionato meglio di quelli destinati solo al traffico container, e via dicendo.

Il porto si confronta sempre più con le strategie complessive che si sviluppano a livello mondo, ma non va dimenticato che il porto è una banchina che dipende dalle attività economiche, produce ricchezza, scambi, ma in sé non ha possibilità di una produzione autonoma, dipende dai contesti e dallo sviluppo delle economie di supporto.

