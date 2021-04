Intervista a Pietro Serbassi (Fast Confsal): sindacato deve anticipare i cambiamenti nel mondo del lavoro, forniremo il nostro contributo in questo periodo

(FERPRESS) – Roma, 23 APR – Pietro Serbassi, segretario di Fast Confsal, una vita di trasporti, una vita di sindacato. Questa settimana c’è stata una scadenza importante per la sua organizzazione che, assieme alla Federazione degli edili ha organizzato un webinar sul tema della digitalizzazione nel trasporti. Platea ricca di partecipanti, un avvio di iniziative di un sindacato che, pur non avendo la rilevanza mediatica dei sindacati storici, raggruppa nel settore ampio dei trasporti e della logistica migliaia e migliaia di iscritti.

Serbassi, uscite dal tradizionale alveo sindacale e vi mettete a discutere di innovazione, di digitalizzazione, di argomenti tradizionalmente appannaggio di imprese e università. Perché la decisione?

Il position paper sulla digitalizzazione dei trasporti e il convegno che si terrà mercoledì 21 aprile non è la prima operazione di questo tipo che facciamo. Crediamo che il sindacato non debba limitarsi a fare battaglie ma abbia anche il dovere di conoscere le dinamiche del settore in cui opera e debba essere in grado di anticipare e accompagnare il cambiamento nel mondo del lavoro per tutelare al meglio i diritti di chi un impiego ce l’ha già e per favorire la creazione di nuova occupazione per chi lo ha perso o non l’ha un lavoro. Innovazione, digitalizzazione e realizzazioni di nuove infrastrutture sono temi che già interessano tutti i lavoratori. E noi, che i problemi li conosciamo da vicino, riteniamo di poter fornire il nostro contributo al dibattito per indirizzare i processi ed individuare le migliori soluzioni per garantire al sistema Paese, in questo delicato periodo, prospettive di rilancio e di rinnovato sviluppo in questo settore fondamentale.

