Intervista a Piero Sassoli (Presidente Club Italia): digitalizzazione, campo per mettere alla prova la resilienza delle aziende

(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – Piero Sassoli, oltre ad essere presidente di Club Italia è anche direttore generale di Tiemme, l’azienda del trasporto pubblico che assicura i servizi urbani ed interurbani delle province di Siena, Arezzo e Grosseto. Ha quindi una lunga esperienza nel settore del TPL, settore nel quale quando cominciò a lavorare le tecnologie ITS erano agli albori. Poi è stato un susseguirsi di innovazioni con una rincorsa continua. Ed oggi siamo qui a parlare di MaaS: rischia di diventare un paradigma prima ancora di esser messo in pratica?

Ci sono alcune partite fondamentali che il Tpl deve giocare al massimo delle sue potenzialità per rimanere competitivo nella fase post Covid, a patto di intercettare e valorizzare al meglio le risorse disponibili per mettere a disposizione dell’utenza un forte potenziamento dell’offerta tecnologica dei suoi servizi, unendo innovazione, sostenibilità ambientale e sicurezza. Innovazione nel Tpl significa rimuovere le attuali macchie di leopardo che si evidenziano tra aziende al top e aziende ancora indietro sul fronte della tecnologia al servizio degli utenti.

Oltre a questo però è fondamentale il cambio di mentalità, svecchiando certi approcci e varando una vera e propria rivoluzione: in questa ottica parlare di Maas, che fra l’altro ha già visto qualche implementazione in Italia, mettendo nelle condizioni le imprese di ottenere contributi dal Pnnr e di avere governance adeguate, vuol dire fare un grande balzo in avanti in termini di flessibilità e dinamismo ormai non più rimandabili. Per il ruolo che Club italia ha rivestito in questi 20 anni e per il lavoro svolto nella elaborazione delle linee guida Maas (unica realtà europea al momento), riteniamo che anche nel seguito dell’utilizzo delle risorse del Pnnr, i Ministeri competenti possono contare anche sulla nostra associazione.

Se per gli amici di TTS Italia lo sguardo è soprattutto posato sulla (buona) tecnologia applicata per un trasportista al centro c’è il movimento della gente, dei cittadini, ed anche dei clienti…

Il Tpl può, anzi deve, fare degli importanti passi in avanti come richiede il mercato di oggi. In questo, il Covid è servito da acceleratore del processo a favore di tutte quelle opportunità che le nuove tecnologie oggi ci stanno mettendo a disposizione e che noi dobbiamo saper sfruttare. E’ una sfida che siamo chiamati ad affrontare consapevoli che da qui passa una buona fetta del nostro stesso futuro. Oggi concetti quali Infomobilità, MaaS, Mobile, conteggio passeggeri a bordo, videosorveglianza e tanti altri strumenti fino alla prenotazione obbligatoria di alcuni servizi sono diventati rapidamente di uso quotidiano nei mesi condizionati dal virus per tarare il servizio sulle rinnovate esigenze dei passeggeri. In questo contesto Club Italia ha saputo confermare il suo ruolo di guida e supporto alle aziende di trasporto e ai fornitori, attraverso 2 anni di lavoro congiunto basato sull’effettiva situazione delle condizioni tecnologiche ed organizzative delle imprese e del mercato.

Da qui la presentazione del 13 e 14 luglio a Roma consentirà di entrare nel vivo di un importante e ambizioso cammino di rinnovamento.

Per leggere l’intervista integrale sul magazine Mobility Press clicca QUI (www.mobilitypress.it)

Per ricevere gratuitamente ogni settimana il nuovo numero di Mobility Magazine con nuovi aggiornamenti, notizie e approfondimenti sul mondo dei trasporti potete registrarvi cliccando QUI

Pubblicato da AAR il: 8/7/2021 h 16:32 - Riproduzione riservata