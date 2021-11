Intervista a Pieralberto Vecchi (Ambrogio Trasporti): ruolo chiave avrà la nostra rete intermodale europea e il nuovo terminal di Domegliara

(FERPRESS) – Roma, 11 NOV – Il Gruppo Ambrogio fa parte della storia dei trasporti in Italia ed è uno dei pochi marchi nazionali con consolidata fama internazionale. Pioniere dell’intermodale, oggi punta – in particolare – sull’innovazione, sulla reverse logistics, e – in generale – sulla sostenibilità dei trasporti e sui processi per la transizione ecologica. Una domanda per indicare le principali iniziative innovative di Ambrogio Intermodal a questo riguardo è inevitabile.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AAR il: 11/11/2021 h 11:03 - Riproduzione riservata