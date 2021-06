Intervista a Nazario de Girolamo (Vice Presidente Vicario Assoferr): il Forum, pietra angolare del dibattito sulla logistica ferroviaria

(FERPRESS) – Roma, 10 GIU – Finalmente si torna a Pietrarsa. Dopo quattro anni e più di un anno di sofferenze e di rapporti tramite la Rete. E la prima occasione per chi lavora nelle ferrovie e nel trasporto delle merci in particolare. Pietrarsa diventa ancor più un luogo simbolo dove è nato cinque anni fa il Forum organizzato da Assoferr.

Pietrarsa è divenuta la pietra angolare del dibattito sulla logistica ferroviaria. L’edizione 2021 per evidenti ragioni assume un particolare significato, non solo perché testimonia la voglia di fare e di rilanciare l’impegno a tutti i livelli, ma anche e soprattutto perché conferma la centralità della logistica – e, in questo ambito, del trasporto merci a mezzo ferrovia – per la ripresa economica e per una nuova stagione di sviluppo e crescita.

Assoferr ha consolidato e rafforzato il proprio impegno e ha alimentato partnership inclusive e diffuse che il tempo della riflessione a distanza hanno certamente aiutato ad esplorare e a valorizzare.

La famiglia De Girolamo è da sempre in Assoferr, con quale spirito si ritorna al Forum?

Con lo spirito di chi è abituato da sempre a rimboccarsi le maniche ed misurarsi con le repentine evoluzioni dei mercati e degli scenari internazionali; come Lotras lo abbiamo già fatto nel 2007 e nel 2008 e lo stiamo facendo con convinzione e soddisfazione anche ora, mentre il mondo si sta confrontando con un nuovo ed inatteso quadro di riferimento.

Per leggere l’intervista integrale sul magazine Mobility Press clicca QUI (www.mobilitypress.it)

Per ricevere gratuitamente ogni settimana il nuovo numero di Mobility Magazine con nuovi aggiornamenti, notizie e approfondimenti sul mondo dei trasporti potete registrarvi cliccando QUI

Pubblicato da AAR il: 11/6/2021 h 16:30 - Riproduzione riservata