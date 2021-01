Intervista a Luigi Cantamessa (D.G. Fondazione Ferrovie dello Stato): la nuova ripresa del turismo, colta, lenta e sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 28 GEN – Oramai quasi da un anno l’Italia è ferma. La pandemia non ha risparmiato niente e nessuno, con stop e rallentamenti le cui conseguenze hanno inevitabilmente coinvolto anche l’industria dei trasporti e del turismo. Ma c’è chi in silenzio, al di fuori dei riflettori, ha proseguito se non intensificato il proprio lavoro guardando al momento della ripartenza. Tra questi, la Fondazione Ferrovie dello Stato. Abbiamo cosi incontrato l’ingegner Lugi Francesco Cantamessa Armati, suo Direttore generale, nelle Officine OMS (Officina Metalmeccanica Specializzata) di Porrena, una quarantina di Km a nord est di Arezzo, intento come sempre nel suo appassionato lavoro di recupero, restauro e, quando possibile, rimessa in esercizio di mezzi e convogli storici che all’epoca hanno reso famose nel mondo le FS Italiane.

Ingegnere, nonostante lo stop forzato qui comunque si lavora, e anche a ritmi superiori che nel passato, soprattutto per quello che è il punto di forza della Fondazione, il turismo sostenibile…

Questi, sulla storica linea del Casentino, sono appunto i cantieri nei quali la Fondazione FS investe per la ripresa turistica. Una ripresa che nel turismo dovrà essere del tutto differente da quella che abbiamo sinora conosciuto. Mai più “Overturism” nelle grandi capitali della cultura nazionale, ma turismo più diffuso. Questi mezzi degli anni ’50 e ’60, insomma tutte le vecchie glorie che vedete in queste Officine, riprenderanno vita. E lo stiamo facendo adesso, in assenza di traffico turistico e di stranieri. Abbiamo concentrato la flotta e abbiamo posto tutte le nostre energie, ingegneri, progettisti, tecnici e industria ferroviaria sul restauro e soprattutto sul recupero della funzionalità di quella che sarà la spina dorsale della ripresa turistica nella nuova modalità che noi dovremo mettere in atto: quella colta, lenta e sostenibile.

Direttore, in questa zona delle OMS, accanto a noi, ci sono mezzi apparentemente disadorni. Ci sembra di riconoscere appunto gioielli degli anni ’60, quelli che, ad esempio, componevano i rapidi Marco Polo, Roma-Venezia, e Peloritano, Roma-Sicilia composti appunto da queste elettromotrici…

Queste sono le progenitrici dell’Alta Velocità ferroviaria nazionale, le mitiche Ale 601 che oggi vediamo spogliate nella loro essenza perché la bonifica è integrale. Per una ricostruzione secondo criteri estetici rispettando esattamente il bello delle linee italiane e assicurando l’estrema sicurezza che dovrà contraddistinguere la marcia di queste elettromotrici. In lavorazione ce ne sono al momento sei. Ma il bello di questi treni è ora immaginarli correre tra un anno lungo le nostre coste, sulle linee ferroviarie più paesaggistiche dello Stivale. E da questi grandi finestrini chiunque, leggendo un libro, potrà osservare la bellezza del Paese mentre affrontano le curve e controcurve della nostra rete ferroviaria. Ma di più. Si potrà mangiare a bordo nelle carrozze ristorante che stiamo allestendo. E magari un domani si potrà anche dormire in viaggio, perché molto contiamo nel Recovery Plan del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Piano che ci fa confidare per i prossimi anni di poter contare su un numero sempre maggiore di questi meravigliosi mezzi che possano riprendere il proprio fascino iniziale, ma dotati delle più moderne tecnologie di bordo. Quindi penso che il turista straniero tra 10 anni visiterà l’Italia come un tempo, ma a quel tempo prevalentemente in treno.

Enrico Massidda

Pubblicato da RED il: 28/1/2021 h 15:23 - Riproduzione riservata