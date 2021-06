Intervista a Luca Giovannelli (ColliCare): prima volta al Forum, curiosità e sguardo verso il futuro, ferrovia e mare in primis

(FERPRESS) – Roma, 10 GIU – ColliCare è associata ad Assoferr e rappresenta al suo interno (assieme ad altri associati) l’area della intermodalità dei trasporti internazionali a lunga distanza. Con quale spirito si ritorna al Forum?

Per me è la prima volta in quanto siamo associati da un paio di anni. L’approccio al Forum è quindi di curiosità in merito agli argomenti trattati e le persone che incontreremo.

Sicuramente sarà una bella esperienza.

Sono stati mesi difficili e penso all’impegno rispetto alla sicurezza dei dipendenti. Il trasporto delle merci non è stato tra i più colpiti dalla crisi. Voi collegate l’Italia con il nord Europa ed i paesi Baltici, ma anche Cina ed India. Come sta andando il mercato?

Attualmente il mercato tira trasversalmente sui diversi settori e sui diversi prodotti, magari in modo non omogeneo ma comunque il trend medio è più che positivo.

I mercati asiatici stanno ancora scontando il problema della mancanza di CNT e relativo incremento delle tariffe e questo si ripercuote anche sugli altri mezzi di trasporto (vedi l’aumento del rail sulla Cina).

Pubblicato da AAR il: 11/6/2021 h 16:32 - Riproduzione riservata