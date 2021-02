Intervista a Ivano Russo (D.G. Confetra): Cargo Aereo e P.N.R.R.

(FERPRESS) – Roma, 4 FEB – A Ivano Russo, Direttore Generale di Confetra, Mobility Press ha chiesto di commentare i dati e il documento di ANAMA, oltre a riassumere le valutazioni della più importante organizzazione rappresentativa dei settori della logistica, del trasporto e della spedizione, sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), che sta alimentando il dibattito sia nelle aule parlamentari che tra le organizzazioni politiche e sociali.

Come commentare la fotografia del Cargo Aereo effettuata da A.N.A.MA.?

Per prima cosa, ritengo che vada dato atto ad ANAMA di aver fatto uno splendido lavoro, con un’analisi e uno studio che ha seguito il flusso delle merci, guardato allo sviluppo di filiera, senza rinchiudersi negli angusti spazi di considerazioni o rivendicazioni solo categoriali, come purtroppo troppe volte assistiamo nel mondo logistico. Diciamo che interpreta lo spirito anche di Confetra, che ha sempre guardato agli interessi delle categorie rappresentate, dentro un quadro di compatibilità con gli interessi generali dell’economia e del Paese.

Si guarda al ruolo di ITA-Alitalia.

Per Alitalia il Governo fa un investimento importante, sembra giusto pretendere che la definizione del nuovo Piano Industriale non trascuri il Cargo Aereo, anzi – al contrario – si investa su un settore, che pure in una situazione così difficile presenta margini di ripresa, e che – soprattutto – ha grandi potenzialità, come sottolinea anche il documento di ANAMA. Il trasporto aereo nel nostro Paese rappresenta oltre un quarto del valore economico delle esportazioni extra UE, ma quasi un terzo di quello che le aziende spediscono parte da aeroporti esteri. La nascita di ITA può rappresentare un’occasione unica per segnare un cambio di passo nel cargo aereo italiano, e realizzare del resto quanto previsto dal Position Paper Cargo Aereo, elaborato nel 2017 dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con tutte le associazioni del settore.

Sviluppare il Cargo Aereo significa sviluppare anche le produzioni pregiate dell’Italia.

E’ assolutamente così. Esportiamo i prodotti della moda, dell’arte orafa, il fashion di alta gamma, opere d’arte, il pharma più pregiato: tutti settori che operano con successo (a volte anche molto grande) nel mercato internazionale, e che non si capisce perché non debbano avere il supporto di un sistema logistico e trasportistico, che a sua volta deve modernizzarsi, diventare competitivo e puntare allo sviluppo dei settori a maggior valore aggiunto. Nel momento in cui si parla di un rilancio del vettore aereo nazionale, vale la pena che le scelte si indirizzino verso una focalizzazione proprio sul Cargo Aereo, dove probabilmente le condizioni di concorrenza e competitività sono tra l’altro anche più favorevoli rispetto al trasporto passeggeri.

L’intervista integrale si può leggere sul magazine Mobility Press (www.mobilitypress.it)

Per ricevere gratuitamente ogni settimana il nuovo numero di Mobility Magazine potete registrarvi cliccando qui

Pubblicato da AD il: 4/2/2021 h 17:24 - Riproduzione riservata