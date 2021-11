Intervista a Guido Nicolini, Agorà Confetra 2021: torna la “piazza” della logistica italiana

(FERPRESS) – Roma, 11 NOV – Il 16 novembre si tiene l’edizione 2021 di Agorà Confetra. Si concluderanno con l’occasione le celebrazioni per i 75 anni della Confederazione, che riunisce oltre 95mila imprese di trasporto e di logistica in Italia, che producono ogni anno 85 anni miliardi di fatturato, pari al 9% del PIL.

Il tema è sfidante: “Dal PNRR al futuro: le sfide Green e Digital della Logistica e del Paese”; ci si confronterà sui primi 100 giorni del PNRR, su attese, progetti, idee, azioni per traguardare il futuro del settore e dell’intero Paese.

