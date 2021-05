Intervista a Giuseppina Gualtieri (Tper): Roger molto più di un MaaS, un vero tutor di viaggio e un investimento da implementare anche nel dopo pandemia

(FERPRESS) – Roma, 6 MAG – Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratore delegato di Tper, come tutti i capi azienda del trasporto locale è alle prese con la ripresa delle attività scolastiche e tiene aperto il canale di comunicazione con le istituzioni locali di Regione e Comune e con la Prefettura. Ma sa bene quanto è stato fatto per preparare l’azienda a questo momento. Gualtieri, c’è una parolina che si sta agitando in ogni dove, e persino nel documento governativo per i PNRR, è i MaaS: Mobility as a Service. Abbiamo avuto notizia di progetti su progetti, roba seria nella stragrande maggioranza dei casi, ma anche, ci passi il termine, in qualche caso chiacchiere. Quali sono le novità che avete in Emilia Romagna? Il vostro Roger è diventato il MaaS, scelta delle amministrazioni o vostra?

Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna sono i principali azionisti di Tper; il tema della bigliettazione elettronica è stato un obiettivo di innovazione condiviso su cui l’azienda ha investito; dapprima in un progetto totalmente nuovo che ha coinvolto competenze interne e partner tecnologici realizzando la prima app, Muver, per acquistare titoli di viaggio tramite smartphone. L’esperienza portata avanti in quel periodo ci ha fatto capire l’importanza di investire in digitalizzazione a tutto campo. Tper divenuta negli anni “gruppo della mobilità”, con una esperienza sempre più consolidata di sviluppo di collaborazione di partnership con altri soggetti pubblici e privati, ha ricercato la via per sviluppare servizi integrati ed integrabili. Da questo lavoro è nata la piattaforma Roger in cui è rientrata anche Muver.

Il progetto è stato sviluppato con le altre aziende di trasporto della regione (Seta, Tep e Start Romagna n.d.r.) avviando da subito uno sviluppo dell’app per implementare molteplici servizi. Inoltre, insieme alle istituzioni abbiamo colto l’opportunità degli investimenti, anche con un impegno a livello regionale, per sviluppare l’innovazione attraverso nuovi sistemi, tra cui quello del pagamento con carte di credito. Abbiamo investito nel percorso di realizzazione utilizzando le tecnologie EMV, investendo in nuovi validatori; è un progetto già operativo, entro l’anno tutto il trasporto pubblico di Bologna avrà la possibilità di viaggiare pagando direttamente con carta bancaria.

Anche questo progetto, attraverso la politica regionale, ha potuto essere avviato con tutte le aziende regionali del trasporto pubblico. Con il nuovo sistema EMV chi viaggia molte volte nella giornata non deve preoccuparsi, perché il sistema che prevede il passaggio contactless della carta ad ogni salita su un mezzo durante la giornata, calcolerà in automatico la tariffa migliore addebitandola sul conto.

Pubblicato da AAR il: 6/5/2021 h 16:57 - Riproduzione riservata