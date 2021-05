Intervista a Giuseppe Ferraro (dg Cotral), 13 mln di utili nell’anno della pandemia, positivo anche il bilancio della gestione operativa

(FERPRESS) – Roma, 20 MAG – Il Consiglio di Amministrazione di Cotral ha approvato il Bilancio 2020 e ne anticipiamo alcuni dati, la comunicazione ufficiale avverrà con il nostro azionista Regione Lazio, che immaginiamo soddisfatto per i risultati di un’azienda completamente risanata e protagonista perfino di alcuni ‘miracoli’ in questa violentissima crisi provocata dalla pandemia. Chi parla è Giuseppe Ferraro, dal 2019 Direttore generale di Cotral SpA, e dal 2017 Direttore operativo, cariche che conserva ancora attualmente ad interim.

Cotral Società per Azioni nasce nel 2001 con azionista unico la Regione Lazio. Da allora, ha fatto un percorso di risanamento, che – negli ultimi anni – l’ha portata a chiudere costantemente i bilanci in utile, procedendo nello stesso tempo ad un rinnovamento organizzativo, di management e soprattutto di mezzi di trasporto.

Oggi Cotral è la maggiore azienda italiana di trasporto extraurbano su gomma, con cifre che sono tra le più importanti del settore: i mezzi Cotral percorrono – in situazioni normali – oltre 200.000 chilometri al giorno; collegano fra loro ben 376 comuni del Lazio (sono escluse solo le isole di Ponza e Ventotene) e 17 comuni di regioni limitrofe.

La media pre-Covid era di 8.472 corse giornaliere in un’attività svolta sull’arco di 20 ore, per portare a destinazione ogni giorno oltre duecentocinquantamila passeggeri e pendolari. Complessivamente, si può contare che ogni anno più di 70 milioni di persone salgono sugli autobus di linea Cotral; il servizio è svolto da circa 3000 dipendenti, di cui 2150 autisti impegnati a guidare una flotta di 1.559 autobus, che ogni anno vede l’apporto di nuovi mezzi. Quest’anno, inoltre, con il processo di acquisizione delle Ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo, Cotral vedrà ampliarsi il proprio perimetro industriale anche al settore ferro.

Cosa possiamo dire del Bilancio Cotral 2020-2021?

Il CdA ha approvato il bilancio che registra un utile di + 13 milioni di euro. Nonostante l’utile questo è anche per noi un bilancio di “guerra”, che sopporta l’urto violentissimo della crisi pandemica, che metterà in difficoltà i bilanci di molte aziende del TPL.

Crisi pandemica significa che noi abbiamo visto i nostri ricavi da titoli di viaggio ridursi del 50%, registrando perdite per 33 milioni di euro.

Questo risultato è stato raggiunto senza prevedere i ristori del Governo destinati alle aziende di Tpl per le minori entrate della bigliettazione. Ma direi che questo non è l’aspetto più importante.

E qual è, invece, l’aspetto più importante?

Il risultato positivo, nonostante tutto, della gestione caratteristica. Il margine operativo lordo nel 2020 si conferma comunque fortemente positivo, con oltre 33 milioni di euro. Questo è un indice dell’ attenta direzione aziendale degli ultimi anni e anche di un’ efficiente gestione dei fattori produttivi nel periodo emergenziale che ha consentito – nonostante la pesante incidenza dei costi fissi caratteristica delle aziende di TPL – una consistente diminuzione dei costi di produzione al pari della riduzione del 10% della produzione chilometrica.

Pubblicato da AD il: 20/5/2021 h 17:17 - Riproduzione riservata