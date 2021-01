Intervista a Giuseppe Bortolussi (Interporto Pordenone): intermodalità a 360 gradi nella culla dell’Italia che produce

(FERPRESS) – Roma, 21 GEN – Giuseppe Bortolussi e l’Interporto di Pordenone: protagonisti del trionfo della “Italia del sommerso“, anche se in un senso totalmente diverso – e praticamente opposto – rispetto all’interpretazione corrente. La notizia: tra una ventina di giorni, dall’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone partirà ogni giorno – sottolineato ogni giorno – un flusso di 70 treni container (tra andata e ritorno) diretti verso il porto di Trieste (distanza, circa 110 km), che si aggiungeranno ai convogli diretti verso le altre destinazioni del Nord, del Centro o dell’Est Europa.

L’annuncio di un nuovo servizio giornaliero con 70 treni non è cosa di tutti i giorni.

In realtà, è solo il naturale sviluppo di un lavoro che stiamo portando avanti da tempo, nella convinzione che gli spazi dell’intermodalità e della logistica sono gli spazi del futuro e che, se non li occupiamo noi, qualcun altro – semmai straniero – interverrà a riempirli. Partiamo in qualche maniera favoriti perché inseriti in un contesto industriale e produttivo di fortissima vitalità, ma alle esigenze delle aziende bisogna dare una risposta in termini di modernità e di efficienza del sistema.

Questo significa lavorare pazientemente a migliorare le infrastrutture, dialogare con le industrie e cercare le opportune sinergie a livello sia istituzionale che degli altri operatori del sistema, ed è quello che abbiamo cercato di fare, devo dire con risultati che premiano indubbiamente i nostri sforzi.

Un partner importante come il porto di Trieste, ma anche – forse per la prima volta – l’associazione degli industriali.

E’ forse uno degli elementi più significativi di questo accordo. E’ inutile sottolineare che – anche a livello nazionale – si lavora a superare il sistema del trasporto “franco fabbrica”, che finisce per penalizzare lo sviluppo di una logistica moderna e penalizza soprattutto l’intermodalità. In Confindustria Alto Adriatico abbiamo trovato un interlocutore consapevole di un’esigenza di un’evoluzione del sistema, e anche a livello delle istituzioni regionali abbiamo trovato la collaborazione necessaria per sviluppare il progetto di trasformare il Friuli Venezia Giulia in un’importante piattaforma regionale e nazionale, a partire dall’esperienza indubbiamente trainante costituita dal porto di Trieste e dal suo sistema di rete logistica e interportuale, con un ruolo assolutamente significativo giocato a sua volta dalla società ferroviaria della AdSP triestina, vale a dire la società Adriafer.

