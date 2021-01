Intervista a Francesco Pagni (Fercargo Terminal): facilitare e snellire le pratiche per autorizzare le opere che consentono crescita dei terminal

(FERPRESS) – Roma, 28 GEN – Raccordi e Recovery. Da più parte si spinge per inserire opere ferroviarie nei Contratti di Programma o nel Recovery Plan e ogni settimana al giornale registriamo qualche novità: talvolta piccole, ogni tanto significative. I collegamenti ferroviari dalla rete ferroviaria nazionale e centri logistici stanno sempre di più aumentando. Si comincia a capire che siamo di fronte ad una vera e propria inversione di rotta rispetto alla follia degli anni passati quando i raccordi venivano abbandonati, sia per la perdita di competitività sui mercati internazionali dell’industria pesante italiana, sia per scelte strategiche che avevano privilegiato la “gomma” e si costruivano interporti solo per vendere aree ai potentati locali “dimenticandosi” il collegamento ferroviario.

E’ cambiato qualcosa? Si respira un’area nuova? Ne parliamo con Francesco Pagni, di Fercargo Terminal.

Certamente si respira un’aria nuova. La grande emergenza Covid, se da un lato ha messo in crisi il sistema ferroviario merci dal punto di vista economico a causa di un calo importante in Italia di produzione e consumi, dall’altro ha certificato, per l’ennesima volta, che il sistema ferroviario, con tutti i suoi attori, è un sistema strutturato, affidabile e sicuro. Proprio nel periodo di lockdown, con tutte le difficoltà affrontate da tutti noi, sono state proprio le imprese ferroviarie, i terminal, gli operatori di manovra a non fermarsi mai e a permettere alle merci di essere consegnate. E proprio in quel periodo buio tutte le aziende del comparto sono riuscite a non bloccare l’attività soprattutto perché il nostro settore da sempre applica delle procedure orientate alla massima sicurezza, che in questo caso è stato anche sanitaria grazie ai pochissimi contatti tra le persone. Parlando dei terminal nello specifico, l’attività è stata sempre garantita.

Sono state rinformate le procedure di sicurezza per azzerare i contatti tra operatori dei terminal, autisti dei camion, macchinisti.

E’ anche grazie al processo di digitalizzazione nello scambio di informazioni tra i vari attori della filiera che tutto questo è stato possibile

Ormai possiamo dire che la nascita di operatori ferroviari privati sulla trazione si è allargata alle operazioni di manovra. Privati ed ex-incumbent lavorano in un mercato aperto, gli interporti fanno gare per la gestione delle operazioni di manovra, la convivenza è diventata la regola ed RFI sembra esser diventato un gestore indipendente. Sembra o possiamo dirlo senza timore di esser smentiti?

Tanto è stato fatto in questi ultimi anni, tanto c’è da fare. Rfi è un gestore indipendente, ma non basta. Adesso anche l’Italia deve adeguarsi molto velocemente a tutti gli standard europei in tema di lunghezza e prestazione dei convogli. E’ assurdo pensare che i treni potrebbero arrivare dall’Europa ai confini con l’Italia con una certa prestazione, e poi in Italia questa prestazione sia più bassa. Il mercato aperto e la competizione, sia a livello di imprese ferroviarie che di attori che completano la filiera, come terminal, aziende di manovra, produttori e noleggiatori di locomotive e carri, ha fatto si che il livello di servizio che si può offrire alla clientela sia molto migliore rispetto al passato.

Onestamente questo è il grande passo compiuto. Ormai le grande aziende non utilizzano più il treno solo perché una parte dei loro trasporti deve essere effettuato con minori emissioni rispetto al tutto camion, ma perché il treno è diventato un mezzo di trasporto più efficiente e solido.

L’intervista integrale si può leggere sul magazine Mobility Press (www.mobilitypress.it)

Pubblicato da AAR il: 28/1/2021 h 15:27 - Riproduzione riservata