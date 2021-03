Intervista a Claudio Claroni (Club Italia): le linee guida MaaS che presenteremo a giugno 2021 tra mobilità ecosostenibile, condivisa e pluriservizio

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – Club Italia, assieme a TTS Italia, ha convocato per il giugno prossimo un convegno per parlare di MaaS, Mobility as a Service. Saranno presenti le società tecnologiche che lavorano sui progetti più innovativi, i gestori del trasporto pubblico locale, le associazioni di categoria, i vertici del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile.

Ne parliamo con Claudio Claroni, direttore di Club Italia che sta organizzando l’iniziativa.

Siete coraggiosi a fissare una riunione “fisica” e non virtuale, ma le decisioni sul Recovery Plan a giugno saranno già state prese. Come pensate di inserirvi?

Un po’ di coraggio lo avemmo anche nel settembre del 2020, quando, dopo la prima ondata della pandemia, decidemmo di fare un convegno in presenza, per onorare i “Venti anni di Club Italia” con tanti amici.

E la risposta fu fantastica riempiendo per due giorni gli spazi convegnistici, pur con tutte le giuste precauzioni.

Per giugno 2021 abbiamo deciso nello stesso modo, insieme agli amici TTS Italia, unendo le nostre passioni al desiderio generale di uscire quanto prima da questa situazione. Sono state proprio queste passioni e questo desiderio a portare ambedue le associazioni a un primo traguardo sulla strada dell’affermazione dei MaaS nei sistemi di mobilità.

Ambedue le associazioni, da circa due anni, avevano intrapreso un percorso di costruzione di “linee guida per i MaaS” improntato principalmente sulla competenza, sulla passione e sull’impegno dei propri soci, oltre ai vari stakeholder.

I lavori sono praticamente terminati “in grezzo” alla fine del 2020 e, vista la progressione con cui questo tema si sta via via affermando in relazione al “Recovery Plan”, ma anche riguardo a una necessità crescente di approfondimento emergente dal settore del Tpl, è parso necessario chiudere questa fase con la presentazione nazionale delle “Linee guida” l’8 e il 9 giugno 2021. Seguiranno ovviamente le altre fasi di “accompagnamento”, con la speranza che le iniziative concrete di MaaS siano in futuro le più numerose possibili.

Per quanto attiene l’“inserimento” questo è già avvenuto, in quanto circa 15 giorni fa le nostre due associazioni hanno presentato al Ministero un progetto di Tecnologie digitali di Ticketing e ITS MaaS oriented per l’Italia.

Per leggere l’intervista integrale sul magazine Mobility Press clicca QUI (www.mobilitypress.it)

Per ricevere gratuitamente ogni settimana il nuovo numero di Mobility Magazine con nuovi aggiornamenti, notizie e approfondimenti sul mondo dei trasporti potete registrarvi cliccando QUI

Pubblicato da RED il: 25/3/2021 h 16:57 - Riproduzione riservata