Interporto Toscano: primi dati del progetto City Gate su costi logistici della movimentazione di materie prime all’interno della filiera produttiva tessile

(FERPRESS) – Firenze, 15 LUG – Su 1120 spostamenti monitorati il 46% dei viaggi è risultato a carico vuoto o semivuoto. Sono numeri che mostrano grandi margini di ottimizzazione quelli derivanti dai primi mesi di sperimentazione del ‘City Gate’, il progetto che ha analizzato i costi logistici della movimentazione delle materie prime all’interno della filiera produttiva tessile, quantificandone l’impatto ambientale.

