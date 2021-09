Interporto Quadrante Europa: visita del sindaco di Tirana. Illustrate caratteristiche del sito

(FERPRESS) – Verona, 23 SET – Oggi, presso il Consorzio Zai Interporto Quadrante Europa di Verona, è venuto in visita il Sindaco di Tirana con la sua delegazione. Hanno partecipato all’incontro il Presidente di Consorzio Zai Matteo Gasparato e la dirigenza dell’Interporto. Durante la visita è stato presentato il sistema Quadrante Europa con tutte le sue caratteristiche, descrivendo il suo ruolo primario in Europa e la rete di destinazioni raggiunte. Inoltre, sono stati illustrati i piani futuri di sviluppo.

