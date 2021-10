Interporto Quadrante Europa: Kick-Off Meeting Progetto Europeo Pass4core

(FERPRESS) – Verona, 28 OTT – Si è tenuto oggi presso il Palazzo Direzionale dell’Interporto Quadrante Europa di Verona il kick-off meeting del progetto Europeo “PASS4CORE”, finanziato dal programma CEF (Connecting Europe Facility), di cui Consorzio ZAI è il capofila.

Il progetto PASS4CORE (“Parking Areas implementing Safety and Security FOR (4) CORE network corridors in ITALY”), è stato presentato da un consorzio di attori nazionali di primo livello costituito da Consorzio ZAI e altri partner, quali concessionarie autostradali (A4 Trading, CAV, Concessioni Autostradali Venete), interporti (Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa di Verona, Interporto Padova, Cepim Interporto di Parma, Interporto Centro Italia Orte, Interporto Toscano Vespucci di Livorno), un aeroporto (SEA Società per Azioni Esercizi Aeroportuali), operatori privati (Cooperativa Porta Bagagli Padova srl, Costruzioni San Michele srl e GRIM srl) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori che si avvarrà, come implementing body, di RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti spa.

Pubblicato da COM il: 28/10/2021 h 16:46 - Riproduzione riservata