Interporto Padova: prima riunione del nuovo CdA. Consigliere Mario Liccardo nominato nuovo vicepresidente vicario

(FERPRESS) – Padova, 13 MAG – Si è svolta questa mattina la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Interporto Padova Spa, presieduta dal presidente Franco Pasqualetti. Tra le prime incombenze, come da statuto, l’elezione del vicepresidente vicario. Alla carica è stato eletto, all’unanimità l’avvocato Mario Liccardo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it