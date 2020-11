Interporto Padova: contributo di quasi 4,5 mln dal MIT nell’ambito del bando per completamento rete nazionale interporti

(FERPRESS) – Padova, 24 NOV – Interporto Padova Spa ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un contributo di 4.494.336,38 euro nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal Governo per il completamento della rete nazionale degli interporti.



