Interporto Jesi: grazie ad aumento di capitale e investimenti privati è società risanata e competitiva. Acquaroli, salvata un’infrastruttura

(FERPRESS) – Ancona, 1 LUG – Da problema a risorsa: è la parabola dell’Interporto delle Marche. Grazie all’aumento di capitale e a investimenti privati, si presenta sul mercato come una società risanata e competitiva. Oggi rappresenta finalmente il polo centrale delle infrastrutture della logistica regionale, insieme a porto e aeroporto, assolvendo quel ruolo strategico di accompagnamento della crescita economica marchigiana che ne aveva determinato la realizzazione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it